Караштин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караштин Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1932

Дата смерти

08.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1932

Отец: Караштин Степан Иванович

Мать: Караштина Павлина Александровна

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Караштин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна

Рождение ребёнка
15.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна

Рождение ребёнка
До 09.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караштина Римма Емельяновна

Смерть
08.02.1977
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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