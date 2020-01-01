Караштин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1932
Дата смерти08.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1932
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Караштин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна
Рождение ребёнка
15.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна
Рождение ребёнка
До 09.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Караштина Римма Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1977
Селитьба
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область