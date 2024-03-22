Ковалева Евдокия (Авдотья) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ковалев Терентий Устинович
Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Ковалева Марина Устиновна
Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Мысикова (Ковалева) Анна (Ганна) Устиновна
Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шаповалова (Ковалева) Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?
Смерть
Неизвестно