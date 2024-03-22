Ковалева Евдокия (Авдотья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Евдокия (Авдотья) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Иустин Федорович?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Ковалев Терентий Устинович

Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Ковалева Марина Устиновна

Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Мысикова (Ковалева) Анна (Ганна) Устиновна

Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ковалев Яков Устинович

Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шаповалова (Ковалева) Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Ковалев Иустин Федорович?

Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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