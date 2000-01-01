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Ходырева Татьяна Аверкиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Ермолаевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Ходырев Яков Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Яков Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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