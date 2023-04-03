Кальченко Пелагея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1918
Дочь: Кальченко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кальченко Андрей Тарасиевич
Киевский уезд, с. Ясногогодка, дер. Толокунь, 127-1079-774, 1918-1920, Пленка # 005683836, стр.101
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Кальченко Андрей Тарасиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно