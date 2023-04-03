Кальченко Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Пелагея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1918

Дочь: Кальченко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кальченко Андрей Тарасиевич

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногогодка, дер. Толокунь, 127-1079-774, 1918-1920, Пленка # 005683836, стр.101
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Кальченко Андрей Тарасиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Андрей Тарасиевич

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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