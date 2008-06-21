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Никулин Виктор Петрович

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Место рождения

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

30.04.1921

Дата смерти

21.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921

Отец: Никулин Петр Михайлович

Мать: Никулина Александра Ивановна

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
07.07.1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
3 Чехословацкий шап 1 Чехословацкая сад 2 ВА 3 штурмовой авиационный полк 4 польской смешанной авиационной дивизии
Образование
С Неизвестно по ?.07.1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский государственный университет. Физико-математический факультет.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
09.09.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
13.09.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
30.04.1946

Жена: Никулина Валентина Львовна

Москва, город федерального значения Москва
ЗАГС Ленинградского района
Бракосочетание
30.04.1946

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Сергей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Почетный военный лётчик Чехословакии.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Александр Викторович

Мать ребёнка: Никулина Валентина Львовна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
инженер-полковник
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
ст. техник-лейтенант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
инженер-подполковник
Смерть
21.06.2008
Королёв, Королев, Московская область
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