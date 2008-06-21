Никулин Виктор Петрович
Место рождения
Дата рождения30.04.1921
Дата смерти21.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1921
Призыв на военную службу
07.07.1941
3 Чехословацкий шап 1 Чехословацкая сад 2 ВА 3 штурмовой авиационный полк 4 польской смешанной авиационной дивизии
Образование
С Неизвестно по ?.07.1941
Казанский государственный университет. Физико-математический факультет.
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Берлина»
Военная награда
09.09.1945
Медаль «За освобождение Праги»
Военная награда
13.09.1945
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
30.04.1946
ЗАГС Ленинградского района
Бракосочетание
30.04.1946
Жена: не указана
Военная награда
19.11.1951
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Сергей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Почетный военный лётчик Чехословакии.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Александр Викторович
Мать ребёнка: Никулина Валентина Львовна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
инженер-полковник
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
ст. техник-лейтенант
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
инженер-подполковник
Смерть
21.06.2008
Королёв, Королев, Московская область