Ярмухаметова Насимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмухаметова Насимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Рождение ребёнка
28.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухаметов Тагир Фаритович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухаметов Марат Фаритович

Отец ребёнка: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмухаметов Фарит Фарукович

Смерть
Неизвестно

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