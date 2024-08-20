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Денисов Викул Акиндинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анкиндин Григорьевич Акиндин / Анкиндин Григорьевич

Мать: Денисова (Очаковская) Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евфросиния Зотикова

Место жительства
Неизвестно
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: (Денисова) Харитина Викулова

Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1897

Сын: Денисов Мартиниан (Мартьян) Викулович

Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова

Рождение ребёнка
19.10.1898

Сын: Денисов Дмитрий Викулович

Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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