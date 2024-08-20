Денисов Викул Акиндинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: (Денисова) Харитина Викулова
Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова
Рождение ребёнка
06.02.1897
Сын: Денисов Мартиниан (Мартьян) Викулович
Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова
Рождение ребёнка
19.10.1898
Сын: Денисов Дмитрий Викулович
Мать ребёнка: Денисова Евфросиния Зотикова
Смерть
Неизвестно