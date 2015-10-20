Колесаев (Бочарова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1948
Дата смерти20.10.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.2015
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское клатбище. Москва