Колесаев (Бочарова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесаев (Бочарова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1948

Дата смерти

20.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.2015
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское клатбище. Москва
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