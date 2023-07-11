Гусакова (Филипенко) Дарья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.
Отец: Филипенко Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Дочь: Гусакова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.05.1914 ст.
Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
11.10.1920
Сын: Гусаков Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич
Смерть
Неизвестно