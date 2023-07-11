Гусакова (Филипенко) Дарья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусакова (Филипенко) Дарья Филипповна

Место рождения

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891 ст.

Отец: Филипенко Филипп

Мать: не указана

Отрок, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Муж: Гусаков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Гусаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Дочь: Гусакова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
24.05.1914 ст.

Сын: Гусаков Иван Павлович

Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.10.1920

Сын: Гусаков Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гусаков Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Гусаков Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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