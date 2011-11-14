Крамарь (Рулева Фоменко) Лидия Антоновна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1939
Отец: Рулев Антон Ильич
Мать: Рулева Анна Захаровна
Рождение ребёнка
29.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крамарь Петр Тимофеевич
Рождение ребёнка
04.11.1968
Дочь: Модина Ольга Петровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно