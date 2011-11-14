Крамарь (Рулева Фоменко) Лидия Антоновна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрамарь (Рулева Фоменко) Лидия Антоновна Яковлевна

Крамарь (Рулева Фоменко) Лидия Антоновна Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1939

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1939

Отец: Рулев Антон Ильич

Мать: Рулева Анна Захаровна

Рождение ребёнка
29.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крамарь Петр Тимофеевич

Рождение ребёнка
04.11.1968

Дочь: Модина Ольга Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крамарь Петр Тимофеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close