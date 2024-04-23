Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семён Степанович
Отец ребёнка: Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Степан Трофимович