Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Семён Степанович

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Степан Трофимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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