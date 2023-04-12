Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1842 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Суханов Александр Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Евфимов

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Александр Евфимов

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Александр Евфимов

Шивия, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1895
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