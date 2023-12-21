Павлов Афанасий Деевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Дей
Поручитель
11.01.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Поручитель жениха на венчании Павлова Ивана Афанасьевича и Иванниковой Марфы Артемовны. ГАРО 803-2-3027 лл.64об.-65 №3
Смерть
Неизвестно