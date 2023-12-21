Павлов Афанасий Деевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Афанасий Деевич

Павлов Афанасий Деевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Дей

Мать: не указана

Поручитель
11.01.1916 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская ц. ст. Каргальской Поручитель жениха на венчании Павлова Ивана Афанасьевича и Иванниковой Марфы Артемовны. ГАРО 803-2-3027 лл.64об.-65 №3
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close