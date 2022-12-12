Веселова (Лапшина) Софья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселова (Лапшина) Софья Гавриловна

Веселова (Лапшина) Софья Гавриловна

avatar

Место рождения

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1902

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Лапшин Гавриил Орефьевич

Мать: Лапшина Анна Евсеевна

Киндери, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1930

Сын: Веселов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Веселов Григорий Алексеевич

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
дата рождения не точная
Рождение ребёнка
31.12.1932

Дочь: Веселова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Веселов Григорий Алексеевич

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Григорий Алексеевич

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close