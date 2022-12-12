Веселова (Лапшина) Софья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Лапшин Гавриил Орефьевич
Мать: Лапшина Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
06.08.1930
Сын: Веселов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Веселов Григорий Алексеевич
дата рождения не точная
Рождение ребёнка
31.12.1932
Дочь: Веселова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Веселов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976