Юрлов Анатолий Кузьмич 03.01.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрлов Анатолий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1934

Дата смерти

28.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1934

Отец: Юрлов Кузьма Павлович

Мать: Юрлова (-) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Юрлова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрлов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Юрлова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова Анастасия

Рождение ребёнка
19.01.1974

Дочь: Чекина (Юрлова) Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Юрлова Анастасия

Смерть
28.10.2000

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