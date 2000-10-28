Юрлов Анатолий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1934
Дата смерти28.10.2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1934
Отец: Юрлов Кузьма Павлович
Мать: Юрлова (-) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юрлова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрлов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Юрлова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрлова Анастасия
Рождение ребёнка
19.01.1974
Дочь: Чекина (Юрлова) Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Юрлова Анастасия
Смерть
28.10.2000