Митякин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Митякин Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шрам Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
24.08.1953
Дочь: Митякина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1958
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно