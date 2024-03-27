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Митякин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Митякин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шрам Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
24.08.1953

Дочь: Митякина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1958

Сын: Митякин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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