Цаплинова (Думнова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1944
Дата смерти28.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944
Рождение ребёнка
19.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Константин Иванович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Константин Иванович
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.2002
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Рак матки или кишечника
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область