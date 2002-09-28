Цаплинова (Думнова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Думнова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1944

Дата смерти

28.09.2002

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1944

Отец: Думнов Алексей Васильевич

Мать: Думнова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Константин Иванович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Константин Иванович

Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Константин Иванович

Смерть
28.09.2002
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Рак матки или кишечника
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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