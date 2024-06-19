Шведовский Тихон Фёдорович 14.06.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шведовский Тихон Фёдорович

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

14.06.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873 ст.

Отец: Шведовский Фёдор Гаврилович

Мать: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Мария Семёновна

Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Шведовский Николай Тихонович

Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
18.11.1906 ст.

Сын: Шведовский Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна

Здолбунов, Рівненська область
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.

Дочь: (Шведовская) Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна

Здолбунов, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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