Шведовский Тихон Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.06.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1904
Сын: Шведовский Николай Тихонович
Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
18.11.1906 ст.
Сын: Шведовский Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна
Рождение ребёнка
04.05.1909 ст.
Дочь: (Шведовская) Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Шведовская Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно