Захаров Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти27.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
29.09.1923
Сын: Захаров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Захарова-Золотарёва Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична
Смерть
27.08.1943