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Захаров Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Захаров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Захарова-Золотарёва Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Евдакия Ильинична

Смерть
27.08.1943

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