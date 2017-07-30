Ринг (Самодергина) Ираида Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ринг (Самодергина) Ираида Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Самодергина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
11.07.1993

Сын: Ринг Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ринг Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ринг Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Вячеслав Игоревич

Отец ребёнка: Коротков Иглрь

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