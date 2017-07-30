Ринг (Самодергина) Ираида Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1993
Сын: Ринг Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ринг Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Вячеслав Игоревич
Отец ребёнка: Коротков Иглрь