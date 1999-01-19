(Воронова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения30.11.1907
Дата смерти19.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
27.07.1927
Сын: Воронов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Коршунова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Булдакова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Брызгалова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1999
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика