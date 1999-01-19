(Воронова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воронова) Екатерина Петровна

(Воронова) Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.11.1907

Дата смерти

19.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1926

Сын: Воронов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
27.07.1927

Сын: Воронов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Коршунова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович

Жеребчик, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Булдакова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Брызгалова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Воронов Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Сергей Семенович

Смерть
19.01.1999
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close