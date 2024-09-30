Макаров Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.12.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1992
Сын: Макаров Егор Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1995
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
10.02.2004
Жена: не указана
Развод
10.02.2004
Жена: скрыто настройками приватности