Макаров Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Юрий Александрович

Макаров Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.12.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1992

Сын: Макаров Егор Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1995

Сын: Макаров Никита Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
10.02.2004

Жена: не указана

Развод
10.02.2004

Жена: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.