Кондратьев Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1991

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.08.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.2014

Дочь: Кондратьева Полина Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.03.2016

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