Кондратьев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1991
Дата смерти16.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.08.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.2014
Дочь: Кондратьева Полина Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.03.2016