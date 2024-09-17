Виноградова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1924
Сын: Виноградов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: (Виноградова) Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Виноградов Михаил Дмитриевич
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Смерть
Неизвестно