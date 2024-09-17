Виноградова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.02.1924

Сын: Виноградов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: (Виноградова) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Виноградов Михаил Дмитриевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 25
Смерть
Неизвестно

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