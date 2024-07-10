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Волощук Леонид Николаевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Бракосочетание
29.03.1961

Жена: Волощук (Катасонова) Зоя Федоровна

Оксовский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
II-ЖЦ 009200 запись 17
Развод
24.01.1986

Жена: Волощук (Катасонова) Зоя Федоровна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
II-АН 432248 запись 33
Смерть
Неизвестно

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