Волощук Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1961
Оксовский, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
II-ЖЦ 009200 запись 17
Развод
24.01.1986
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
II-АН 432248 запись 33
Смерть
Неизвестно