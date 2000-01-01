Груздев (Тюнянин) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев (Тюнянин) Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1919

Дата смерти

16.08.1982

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919

Отец: Груздев (тюнянин) Василий Семёнович

Мать: Груздева Евдокия Федотовна

Рождение ребёнка
12.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Мария Ивановна

Смерть
16.08.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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