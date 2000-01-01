Груздев (Тюнянин) Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1919
Дата смерти16.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1919
Рождение ребёнка
12.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Груздева Мария Ивановна
Смерть
16.08.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область