Мирошкин Пантелеймон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирошкин Пантелеймон Михайлович

Мирошкин Пантелеймон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирошкин Михаил Евстафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Упорова Тамара Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошкин Владимир Пантелеймонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошкина Ольга Пантелеймоновна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.