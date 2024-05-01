Мирошкин Пантелеймон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирошкин Михаил Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Упорова Тамара Пантелеймоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошкин Владимир Пантелеймонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошкина Ольга Пантелеймоновна
Мать ребёнка: не указана