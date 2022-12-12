Зарина (Кизеронок) Миле
Место рождения
Дата рождения04.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1895
Муж: Зарин Игнат (Индрик)
Koknese
Рождение ребёнка
17.08.1897
Дочь: Зельма
Отец ребёнка: Зарин Игнат (Индрик)
Рождение ребёнка
24.08.1899
Отец ребёнка: Зарин Игнат (Индрик)
Koknese
Смерть
Неизвестно