Зарина (Кизеронок) Миле — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарина (Кизеронок) Миле

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Место рождения

Плявиняс, Aizkraukles novads

Дата рождения

04.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Плявиняс, Aizkraukles novads
Бракосочетание
23.05.1895

Муж: Зарин Игнат (Индрик)

Koknese
Рождение ребёнка
17.08.1897

Дочь: Зельма

Отец ребёнка: Зарин Игнат (Индрик)

Плявиняс, Aizkraukles novads
Рождение ребёнка
24.08.1899

Сын: Зарин Артур Игнатьевич

Отец ребёнка: Зарин Игнат (Индрик)

Koknese
Смерть
Неизвестно
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