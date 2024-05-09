Старикович Наталья Васильевна 29.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Старикович Наталья Васильевна

Место рождения

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

29.11.1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1970

Отец: Старикович Василий

Мать: не указана

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.05.1990

Дочь: Шумилова Наталья Вадимовна

Отец ребёнка: Шумилов Вадим Николаевич

Раздольное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумилов Вадим Николаевич

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