Старикович Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1970
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1970
Отец: Старикович Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1990
Дочь: Шумилова Наталья Вадимовна
Отец ребёнка: Шумилов Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
22.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумилов Вадим Николаевич