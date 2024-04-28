Лакомкина анна ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти09.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
22.04.1864
Дочь: (Лакомкина) александра алексеева
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
03.07.1866
Дочь: (Лакомкина) агрипина алексеева
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
27.11.1867
Дочь: варвара алексеева
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
10.04.1870
Дочь: (Лакомкина) евдокия алексеева
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
21.10.1871
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
21.08.1875
Дочь: наталия алексеева
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
20.11.1877
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Рождение ребёнка
13.08.1881
Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин
Смерть
09.04.1882
в возрасте 40 лет от удушья