Лакомкина анна ефремова 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакомкина анна ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

09.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

аб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Лакомкин михаил алексеев

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Бракосочетание
До 1863

Муж: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1864

Дочь: (Лакомкина) александра алексеева

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1866

Дочь: (Лакомкина) агрипина алексеева

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1867

Дочь: варвара алексеева

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Рождение ребёнка
10.04.1870

Дочь: (Лакомкина) евдокия алексеева

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1871

Сын: Лакомкин косма алексеев

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1875

Дочь: наталия алексеева

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Рождение ребёнка
20.11.1877

Сын: Лакомкин яков алексеев

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1881

Сын: Лакомкин андрей алексеев

Отец ребёнка: Лакомкин алексей никитин

Смерть
09.04.1882
Новотроицкое, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в возрасте 40 лет от удушья

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