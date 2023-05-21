Каргуев Степан Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Каргуев Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Каргуев Веденикт Степанович
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Каргуева Устенья Степановна
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
30.08.1847
Дочь: Каргуева Наталья Степановна
Мать ребёнка: Каргуева Февронья Петровна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно