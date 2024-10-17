Елена Стефанова
Место рождения
Дата рождения18.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1881
Отец: Стефан Прохоров
Мать: Марина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Дубосеково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
19.05.1881
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей прохоров и крестьянская девица Евдакия Прохорова
Бракосочетание
20.07.1901
Муж: Георгий Семенов
Смерть
Неизвестно