Елена Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Стефанова

Место рождения

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

18.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1881

Отец: Стефан Прохоров

Мать: Марина Иванова

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Дубосеково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
19.05.1881
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: той же деревни крестьянин Сергей прохоров и крестьянская девица Евдакия Прохорова
Бракосочетание
20.07.1901

Муж: Георгий Семенов

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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