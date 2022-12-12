Твардовский Александр Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твардовский Александр Трифонович

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Место рождения

Загорье, Починковский р-н, Смоленская обл.

Дата рождения

21.06.1910

Дата смерти

18.12.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Загорье, Починковский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1910 по 1928
Загорье, Починковский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1928 по 1936
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1936
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.12.1971
Москва, город федерального значения Москва
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