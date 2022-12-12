Твардовский Александр Трифонович
Место рожденияЗагорье, Починковский р-н, Смоленская обл.
Дата рождения21.06.1910
Дата смерти18.12.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Загорье, Починковский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1910 по 1928
Загорье, Починковский р-н, Смоленская обл.
Место жительства
С 1928 по 1936
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1936
Смерть
18.12.1971