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Карташова Александра Григорьева

Место рождения

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: Григорий Никитин

Мать: не указана

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.05.1873

Муж: Карташов Егор Иванов

На дату брака указан возраст 22 года
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Карташов Иван Егоров

Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.

Сын: Карташов Василий Егоров

Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.

Сын: Карташов Павел Егоров

Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Восприемник деревни Рублева крестьянъ Николай Яковлевъ Карташовъ и деревни Строгина билетного Алексея Иванова Бузнякова жена Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курынина Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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