Карташова Александра Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Отец: Григорий Никитин
Бракосочетание
28.05.1873
Муж: Карташов Егор Иванов
На дату брака указан возраст 22 года
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Карташов Иван Егоров
Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов
Рождение ребёнка
27.05.1888 ст.
Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов
Восприемник деревни Рублева крестьянъ Николай Яковлевъ Карташовъ и деревни Строгина билетного Алексея Иванова Бузнякова жена Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курынина Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Карташов Егор Иванов
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно