Трифонов Матвей Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смерти?.09.1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.09.1825
Похороны
Неизвестно
на отведенном кладбище при Казанской церкви