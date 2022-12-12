Трифонов Матвей Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Матвей Кузьмин

Трифонов Матвей Кузьмин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

?.09.1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Трифонов Николай Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Трифонов Иван Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.09.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close