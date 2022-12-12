Крученых Илларион Илларионович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Крученых Василий Илларионович
Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Звонких Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Крученых Дарья Илларионовна
Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770