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Крученых Илларион Илларионович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Крученых Василий Илларионович

Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Звонких Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Крученых Дарья Илларионовна

Мать ребёнка: Крученых Устинья Саввична

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крученых Устинья Саввична

Смерть
1770
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