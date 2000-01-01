Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1809 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1809

Сын: Тарасов Стефан Логинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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