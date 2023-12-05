Логинова Александра Ивановна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.
Дочь: Логинова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
10.05.1892 ст.
Дочь: Логинова Елена Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
11.10.1897 ст.
Дочь: Логинова Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
17.03.1900 ст.
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
01.12.1902 ст.
Сын: Логинов Николай Максимович
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.
Дочь: Логинова Манефа Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.
Дочь: Логинова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович
Смерть
Неизвестно