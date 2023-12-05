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Логинова Александра Ивановна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Максим Логинович

Рождение ребёнка
01.09.1889 ст.

Дочь: Логинова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1892 ст.

Дочь: Логинова Елена Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.10.1897 ст.

Дочь: Логинова Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.03.1900 ст.

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.12.1902 ст.

Сын: Логинов Николай Максимович

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.06.1905 ст.

Сын: Логинов Тихон Максимович

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.10.1906 ст.

Дочь: Логинова Манефа Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
28.07.1909 ст.

Дочь: Логинова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Логинов Максим Логинович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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