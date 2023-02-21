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Горбут Татьяна Николаевна
Горбут Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1958
Пол
Женский
Отец
Попов Николай Тимофеевич
1929 г.р.
Мать
Попова (Симашко) Евгения Васильевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1958
Отец:
Попов Николай Тимофеевич
Мать:
Попова Евгения Васильевна
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