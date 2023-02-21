Горбут Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбут Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1958

Отец: Попов Николай Тимофеевич

Мать: Попова Евгения Васильевна

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