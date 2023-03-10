Морозов Алексей Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти24.04.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Морозов Гурий Тихонов
Мать: Морозова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Морозова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Васильевна
Смерть
24.04.1943
Причина смерти: На войне | 1899 г. р., из д. Марчата, призван Уржумским РВК, красноармеец 1156 сп, 344 сд, 24.04.1943 г. убит в бою. Захоронен в д. Коскино Спасс-Демен- ского р-на, Калужской области.