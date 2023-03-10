Морозов Алексей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Алексей Гурьянович

Морозов Алексей Гурьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

24.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Морозов Гурий Тихонов

Мать: Морозова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Морозов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Морозова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Васильевна

Смерть
24.04.1943
Причина смерти: На войне | 1899 г. р., из д. Марчата, призван Уржумским РВК, красноармеец 1156 сп, 344 сд, 24.04.1943 г. убит в бою. Захоронен в д. Коскино Спасс-Демен- ского р-на, Калужской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close