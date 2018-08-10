Строева (Дорохова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строева (Дорохова) Анна Павловна

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Место рождения

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское

Дата рождения

15.02.1909

Дата смерти

17.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909

Отец: Дорохов Павел

Мать: не указана

Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
19.04.1932

Сын: Строев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Рождение ребёнка
11.02.1942

Сын: Строев Николай Романович

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев Виктор

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев ?

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строев ?

Отец ребёнка: Строев Михаил Романович

Смерть
17.02.1973
Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, Новосибирск
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