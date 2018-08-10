Строева (Дорохова) Анна Павловна
Место рожденияОрловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Дата рождения15.02.1909
Дата смерти17.02.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909
Отец: Дорохов Павел
Мать: не указана
Орловская обл., Ливенский р-н, с. Успенское
Рождение ребёнка
19.04.1932
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Рождение ребёнка
11.02.1942
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев Виктор
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев ?
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строев ?
Отец ребёнка: Строев Михаил Романович
Смерть
17.02.1973
Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, Новосибирск