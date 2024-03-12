Лазарева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно