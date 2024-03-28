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Шеин Матвей Дмитриевич

Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шеин Дмитрий Мартьянович

Мать: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шеин Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
отдан в рекруты в1832 г
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шеина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шеин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шеина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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