Шеин Матвей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шеин Дмитрий Мартьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
отдан в рекруты в1832 г
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шеина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шеина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно