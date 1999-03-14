Андреев Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1999
Дочь: Зайцева Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Андреева Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
14.09.2000
Сын: Андреев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Андреева Лидия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно