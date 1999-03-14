Андреев Андрей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1999

Дочь: Зайцева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Андреева Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.2000

Сын: Андреев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Андреева Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Лидия Владимировна

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