Зорова Наталья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1889
Дочь: Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Зоров Ефим Захаров
Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Ефим Захаров
Смерть
Неизвестно