Зорова Наталья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Наталья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1889

Дочь: Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Зоров Ефим Захаров

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Ефим Захаров

Смерть
Неизвестно
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