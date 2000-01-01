Грюнвальд Елизавета Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1970
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Егор
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Князев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Князев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Валентина Петровна
Отец ребёнка: Князев Петр
Смерть
1970