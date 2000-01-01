Грюнвальд Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрюнвальд Елизавета Егоровна

Грюнвальд Елизавета Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Егор

Мать: Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Князев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Князев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Валентина Петровна

Отец ребёнка: Князев Петр

Смерть
1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close