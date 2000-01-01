Калинина (Ремезова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Ремезова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремезов Иван Тимофеевич

Мать: Ремезова Серафима

Рождение ребёнка
30.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Николай

Рождение ребёнка
16.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Николай

Смерть
Неизвестно
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