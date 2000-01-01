Калинина (Ремезова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремезов Иван Тимофеевич
Мать: Ремезова Серафима
Рождение ребёнка
30.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Николай
Рождение ребёнка
16.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинин Николай
Смерть
Неизвестно