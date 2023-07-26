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Крылова Анна Ивановна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крылова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна

Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович

Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1922

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