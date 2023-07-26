Крылова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крылова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Хорошева (Крылова) Руфина Александровна
Отец ребёнка: Крылов Александр Иванович
Барабинск, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1922