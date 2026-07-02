Курочкина Матрёна Васильева 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Курочкина Матрёна Васильева

Автор
АБ
Бахвалов А.

женский, родилась 1899

умерла 1959

Отец
ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна12.08.1921 г.р.
Алексеева (Курочка) Галина АлексееваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева (Курочка) Галина Алексеева

Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
12.08.1921

Дочь: Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Смерть
1959

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