Курочкина Матрёна Васильева
женский, родилась 1899
умерла 1959
ОтецВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна12.08.1921 г.р.
Алексеева (Курочка) Галина АлексееваНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева (Курочка) Галина Алексеева
Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов
Рождение ребёнка
12.08.1921
Дочь: Мельникова (Курочкина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Николай Михайлов
Смерть
1959