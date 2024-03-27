Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1906
Дата смерти22.05.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Толстяков Дмитрий
Мать: Толстякова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алехин Никита
Рождение ребёнка
18.08.1931
Рождение ребёнка
12.07.1936
Рождение ребёнка
10.10.1938
Смерть
22.05.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно