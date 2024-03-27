Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алехина (Толстякова) Вера Дмитриевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.05.1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Толстяков Дмитрий

Мать: Толстякова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алехин Никита

Рождение ребёнка
18.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алехин Никита

Рождение ребёнка
12.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алехин Никита

Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алехин Никита

Смерть
22.05.1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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